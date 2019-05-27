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نقل حائل:ربيع الأول القادم موعدا لإنتهاء مشروع نفق الحمراء

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نقل حائل:ربيع الأول القادم موعدا لإنتهاء مشروع نفق الحمراء

نقل حائل:ربيع الأول القادم موعدا لإنتهاء مشروع نفق الحمراء
http://almnatiq.net/?p=734074
المناطق _ حائل
أكد فرع وزارة النقل بمنطقة حائل،أن مشروع نفق الحمراء بحائل سينتهي بنهاية شهر ربيع الأول القادم 1441هـ.
وأن تأخير موعد تسليم المشروع عن الموعد المقرر سابقاً ،جاء بسبب عوامل أخرى خارجه عن إرادة الفرع، أثّرت وبشكل مباشر في عدم إنهاء الاعمال حتى الآن .
وأضاف  الفرع  عبر حسابع على توتير : لعدم تمكن المقاول من فتح نطاق العمل بشكل كامل نظراً لتعدد الشوارع المرتبطة بمنطقه العمل وما صاحب ذلك من تكرار  عمل  التحويلات المرورية،فإنه من المتوقع الانتهاء من الأعمال خلال مدةقد تزيد عن خمسة اشهر قادمة.
 وأهاب الفرع بالجميع بالتعاون لإنجاح هذا المنجز والذي يتابع بشكل دائم ومستمر من قِبل أمير المنطقة الأمير عبدالعزيز بن سعد  وسمو نائبه الأمير فيصل بن فهد .

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