ولي عهد دبي يغادر جدة

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غادر جدة مساء اليوم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة .

وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي, صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ومعالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي, وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان ، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي , ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام نور , ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله بن ظافر .