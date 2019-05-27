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كأس العالم 2019 : المنتخب السعودي تحت 20 عامًا يعاود تدريباته استعدادًا لمواجهة مالي بعد غدٍ

كأس العالم 2019 : المنتخب السعودي تحت 20 عامًا يعاود تدريباته استعدادًا لمواجهة مالي بعد غدٍ
http://almnatiq.net/?p=734080
المناطق - الرياض

عاود المنتخب السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم اليوم ، تدريباته عقب مباراته الافتتاحية أمام منتخب فرنسا أمس ضمن مجريات الجولة الأولى من كأس العالم تحت 20 عامًا 2019 في بولندا.
وقسّم الجهاز الفني للمنتخب السعودي خلال الحصة التدريبية التي أقيمت على ملعب ” غرونفالسكا ” اللاعبين إلى مجموعتين ، أدت المجموعة والتي شاركت في مباراة الأمس مرانًا استشفائيًا ، في حين أجرت المجموعة الثانية مرانًا على الإنهاء ، أعقبه مناورة مصغّرة.
ويختتم المنتخب غدًا تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب مالي بعد غدٍ الثلاثاء ضمن الجولة الثانية من منافسات كأس العالم.
يُذكر أن المنتخب الشاب يتواجد في المجموعة الخامسة في منافسات كأس العالم 2019 إلى جوار منتخبات بنما ، ومالي ، وفرنسا .

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