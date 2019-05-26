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أهالي الأفلاج يطلقون حملة للإفراج عن السجناء الغارمين وفاعل خير يتبرع بـ”200″ ألف

أهالي الأفلاج يطلقون حملة للإفراج عن السجناء الغارمين وفاعل خير يتبرع بـ”200″ ألف

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أهالي الأفلاج يطلقون حملة للإفراج عن السجناء الغارمين وفاعل خير يتبرع بـ”200″ ألف

أهالي الأفلاج يطلقون حملة للإفراج عن السجناء الغارمين وفاعل خير يتبرع بـ”200″ ألف
http://almnatiq.net/?p=734083
الأفلاج _ فالح الدوسري
انطلقت عصر أمس السبت حملة تفريج كربة السجناء للإفراج عن النزلاء الغارمين بشعبة سجن محافظة الأفلاج البالغ عددهم 15 نزيلاً .

‏‫وقامت جمعية التنمية الأسرية بالأفلاج بمشاركة عدد من الجمعيات الخيرية والجهات الحكومية قد قامت بتنظيم حملة للإفراج عن سجناء الحقوق المالية بالمحافظة بعد تحديد من عدد ممّن تنطبق عليهم شروط لجنة السجناء ” تراحم ” وهم 15 نزيلاً أغلبهم سعوديين مطالبين بتسديد مبلغ إجماليه 1.471.000 ريال، حيث تلقت الحملة  بالساعات الأولى من انطلاقها، دعمًا من فاعل خير بـ 200 ألف ريال، عن طريق جمعية الأفلاج الخيرية.

ويطالب الأهالي من رجال الأعمال والقادرين بالتفريج عن من اجبرتهم ظروفهم الوقوف خلف القضبان بعد عجزهم عن تسديد ديونهم من خلال التبرع في حسابات الحملة .

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