ترقية أكثر من 5 آلاف فرد من منسوبي الأمن العام

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http://almnatiq.net/?p=734091
المناطق - الرياض

إنفاذاً للتوجيهات الكريمة من الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، فقد صدرت قرارات مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي بترقية عدد 5353 رجل أمن من كافة الرُّتب في كافة جهات الأمن العام.

وبصدور هذه القرارات يصبح إجمالي رجال الأمن الذين تمّت ترقيتهم خلال هذا العام 1440 هـ حتى تاريخ 1-9-1440هـ في جميع الرتب العسكرية للأفراد 29780 فرداً.

وبهذه المناسبة، رفع مدير الأمن العام بالغ الشكر والامتنان للقيادة الرشيدة على ما يحظى به رجال الأمن من اهتمام وثقة ورعاية ومتابعة تمثل لهم حافزاً أساسياً للارتقاء بأدائهم، وتمنّى لمن شملتهم هذه الترقيات التوفيق في تنفيذ مهامهم لخدمة الدين والملك والوطن، وأن يكونوا عند حُسن ظن ولاة الأمر بهم، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ للوطن قيادته ويعزه بدينه وأمنه ورخائه.

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