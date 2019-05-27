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الدفاع المدني وبلدية معشوقة تباشر حالات إحتجاز وقطع طرق

الدفاع المدني وبلدية معشوقة تباشر حالات إحتجاز وقطع طرق
http://almnatiq.net/?p=734094
المناطق _ الباحة
تباشر  فرقة الطوارئ ببلدية معشوقه والدفاع المدني حالات إحتجاز وقطع طرق نتيجة الأمطار التي هطلت  اليوم لقرى نبهان وال سالم بمعشوقه بحضور رئيس البلديه ومدير الدفاع المدني بالقرى.
وأوضح رئيس بلدية معشوقه بوجود حالات إحتجاز و قطع للطرق بقرية نبهان و ال سالم التابعة لمركز معشوقه مؤكدا توجيه جميع فرق الطوارى بالبلدية للمواقع
 وذكر عدم وجود أي إصابات تذكر مهيبا بأخذ الحيطة والحذر أثناء تساقط الأمطار وعدم النزول لبطون الأودية
وقال  ندعو جميع المواطنين الى التواصل على الرقم الموحد ٩٤٠ في حالة وجود أي بلاغ.

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