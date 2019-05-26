محافظ محايل المكلف يتفقد مركز الكلى بالمحافظة

المناطق _ عسير

تفقد محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي اليوم, مركز الكلى بالمحافظة، وذلك ضمن جولاته على مختلف المرافق بالمحافظة.

واطلع المحافظ خلال الجولة التي رافقه خلالها مساعد مدير القطاع للشؤون الهندسية عبد الله بن عبده آل جليل على آلية سير العمل بالمركز والخدمات الطبية التي يقدمها للمرضى من خلال ما يضمه من تجهيزات فنية وكوادر بشرية متخصصة، مستمعاً إلى عرض من أخصائي أمراض الكلى الدكتور عميره أحمد عثمان عن أعداد الحالات المترددة على المركز والخدمات المقدمة، مبيناً أن المركز يقدم خدماته لـ 174 مريضاً يومياً من مرضى الغسيل الكلوي عن طريق 3 فترات عمل.

كما استمع إلى ملاحظات المرضى المنومين تجاه مستوى الخدمات المقدمة, متمنياً لهم الشفاء العاجل، حاثاً منسوبي المركز على مضاعفة الجهود وتهيئة أفضل سبل الرعاية الممكنة للتخفيف من معاناة المرضى.