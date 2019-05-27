إنشاء أول مطعم عائم بالمنطقة الجنوبية تجاوباً مع استراتيجية الترفيه

جازن _ فضة عطيف

تجاوباً مع إستراتيجية الهيئة العامة للترفيه في المملكة الجديدة التي أعلنها رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ ومن أبرز بنودها دعم فكرة إنشاء المطاعم العائمة، حيث تم العمل على المشروع بعد المؤتمر الذي عقده آل الشيخ بساعات وتم إفتتاحه بداية شهر رمضان .

وأكد رجل الأعمال محمد بن درويش الحناوي مالك مجموعة الحناوي السياحية إن ذلك يأتي تماشياً مع رؤية المملكة 2030 ، حيث أطلقت مجموعة الحناوية التجارية أول مطعم عائم بالمنطقة الجنوبية وذلك في منتجع مرسى الأحلام السياحي بمنطقة جازان والذي يحتوي على للعديد من الجلسات في وسط البحر ، كما أطلقت المجموعة أسطول من اليخوت و المراكب البحرية ضمن مشروع المطعم العائم .

وبين الحناوي إن المطعم العائم بمرسى الأحلام السياحي يعد أحد المشاريع السياحية الرائدة بمنطقة جازان ، وذلك لموقعه الإستراتيجي بوسط بجزيرة المرجان .

وتابع إنه يأتي إختيار تنفيذ المطعم العائم بمنتجع مرسى الأحلام السياحي لما يحتويه من خدمات متكاملة من مطاعم وشاليهات ويخوت ،ولما تحضى به المشاريع السياحية من دعم سمو أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز وسمو نائبه الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد ال سعود .

وتسعى مجموعة الحناوي التجارية بتنفيذ العديد من المشاريع السياحية في جميع مناطق المملكة وذلك لمواكبة رؤية المملكة 2030 .