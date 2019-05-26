” تنمية الشرافاء ” تواصل أعمالها في خدمة المعتمرين

وادي الدواسر - فالح الدوسري

تواصل جوالة لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالشرافاء في محافظة وادي الدواسر مشاركتها في خدمة ضيوف الرحمن من المعتمرين والزوار والصوام ، ضمن معسكر خدمة المعتمرين الذي تقيمه جمعية الكشافة العربية السعودية طيلة شهر رمضان المبارك، وذلك بمساندة قوة أمن الحرم المكي في إدارة الحشود , والتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وأكد المشرف على الوحدات الكشفية باللجنة القائد الكشفي / سعد بن محمد الصافي، حرص اللجنة على المشاركة كل عام في هذا المعسكر, الذي تحرص الجمعية من خلاله الى تقديم الخدمة لزوار بيت الله الحرام ،وتعزيز غرس ثقافة التطوع وحب العمل وخدمة الآخرين لدى أعضائها من الكشافة والقادة، إضافة إلى إظهار الدور الكبير الذي تبذله حكومتنا الرشيدة – ايدها الله – لخدمة ضيوف الرحمن القادمين من شتى بقاع الأرض.