القثامي يبادر في إقامة إفطار جماعي لذوي الهمم بالطائف

الطائف _ عادل الزهراني

بادر المواطن عادل بن معيض القثامي في إقامة الإفطار الجماعي الأول لذوي الهمم العالية بالطائف تحت شعار ” انت أولى ، راحتك حق علينا ” بالتعاون مع جمعية الطائف الخيرية لذوي الاحتياجات الخاصة وبحضور نادي الطائف لذوي الاحتياجات بالطائف ومركز التأهيل الشامل التابع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

المبادرة اقيمت بفندق الانتركونتيننتال بالطائف التي اشتملت على حفل خطابي قدمت به قصص كفاح ألقاها كلاً من المحامي مشاري القثامي والأستاذ احمد زايد من أصحاب الهمم العالية ، وكيف تجاوز مرحلة بأن يكون شخص عاجز الى شخص ناجح يخدم دينه ووطنه ، بعدها ألقى نائب رئيس جمعية الطائف الخيرية لذوي الاحتياجات الخاصة الدكتور خالد عسيري كلمة شكر فيها جميع من شارك في استضافة ذوي الاحتياجات الخاصة في هذا المبادرة الجميلة خصوصاً انها في العشر الأخيرة من شهر رمضان المبارك ، وان يكتب الاجر والثواب لهم فهو عمل عظيم اسال الله لهم التوفيق والسداد .

المبادرة حظيت برعاية من شركة بن بخيت القثامي للاستثمارات العقارية ومجموعة حمزة العتيبي التجارية ، وتغطية إعلامية من شركة المشاهير للإنتاج الاعلامي وسناب الاد القثامي الرسمي.

وفي نهاية المبادرة تم تكريم جميع اصحاب الهمم العالية بالهدايا والدروع التذكارية ، وقدم صاحب الفكرة الاستاذ عادل القثامي شكره للجميع الداعمين وكل من شاركه هذه الفكرة من إعلاميين وإعلاميات في إدخال السرور لذوي الهمم العالية ، واضاف ان هذه السنة هي البداية وسيقام كل عام إفطار جماعي .