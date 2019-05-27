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طقس اليوم: أمطار مصحوبة بزخات من البرد في هذه المناطق

طقس اليوم: أمطار مصحوبة بزخات من البرد في هذه المناطق

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طقس اليوم: أمطار مصحوبة بزخات من البرد في هذه المناطق

طقس اليوم: أمطار مصحوبة بزخات من البرد في هذه المناطق
http://almnatiq.net/?p=734120
المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر هطول الأمطار الرعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على مناطق نجران وجازان وعسير والباحة تمتد إلى مكة المكرمة ومرتفعاتها.

كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات منطقة المدينة المنورة في حين تكون السماء غائمة جزئيًا على معظم مناطق المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية الى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.

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