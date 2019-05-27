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تعليم تبوك يعتمد 14 مدرسة للطفولة المبكرة في مرحلة التوسع للعام المقبل

تعليم تبوك يعتمد 14 مدرسة للطفولة المبكرة في مرحلة التوسع للعام المقبل
http://almnatiq.net/?p=734123
المناطق- تبوك
اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري مدارس الطفولة المبكرة داخل تبوك ومحافظاتها للعام الدراسي المقبل والتي بلغ عددها 14 مدرسة تتضمن أربع مدارس محدثة وفق الضوابط التي اعتمدتها وزارة التعليم ضمن مرحلة التوسع في مدارس الطفولة المبكرة بعد أن حظيت إدارة تعليم تبوك بافتتاح أول مدرسة للطفولة المبكرة على مستوى مناطق المملكة التعليمية في العام الدراسي المنصرم والملحقة بالروضة الــ14.
وأوضحت مديرة إدارة الطفولة المبكرة بتعليم تبوك ميرفت الثمالي أن مدارس الطفولة المبكرة للعام المقبل تشمل الابتدائية الخامسة والروضة الــ23 ، الابتدائية التاسعة أبناء والروضة الــ26 بالمدينة العسكرية، الابتدائية الــ 11 والروضة الــ17، الروضة الثالثة بالبدع، الابتدائية الأولى بضباء، ابتدائية البديع للبنات بضباء، الابتدائية الثالثة والروضة الثالثة بالوجه، الابتدائية السادسة والروضة الثانية بأملج ، الابتدائية الخامسة والروضة الخامسة بأملج ، ابتدائية الوادي الجديد بحقل.
وأشارت إلى افتتاح أربع مدارس للطفولة المبكرة ” محدثة ” وهي الابتدائية الثانية أبناء بالقاعدة الجوية، الابتدائية السابعة أبناء بالمدينة العسكرية، الابتدائية الــ44 ، الابتدائية الثانية بتيماء.

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