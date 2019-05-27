احدث الأخبار

تفاصيل الوظائف الشاغرة في جامعة الملك عبدالعزيز
أبرز المواد
 كبار العلماء: انعقاد القمم الإسلامية والعربية بجوار بيت الله الحرام يؤكد الدور الريادي للمملكة
أبرز المواد
 خادم الحرمين يوافق على صرف مكافأة تشجيعية لعدد من منسوبي ديوان المراقبة العامة
أبرز المواد
 قمة مكة المكرمة وذكرى 50 عاماً على تأسيس منظمة التعاون الإسلامي
أبرز المواد
 سياحة نجران تواصل جولاتها الرقابية
أبرز المواد
 ” الأرصاد “في تنبه متقدم : هطول أمطار على منطقة مكة المكرمة
أبرز المواد
 هدف يستعرض البرامج الموجهة للباحثين عن عمل وأصحاب المنشآت في غرفة الرياض
أبرز المواد
 عبد الرحمن الراشد يكشف تأثير عزل البشير على “عصب البحر الأحمر” بين مصر والسعودية والسودان !
أبرز المواد
 صعود النفط وسط خفض الإمدادات ومخاوف بشأن الحرب التجارية
أبرز المواد
 الجيش اليمني يستعيد مناطق واسعة في شمال محافظة الضالع
أبرز المواد
 مأرز الخير تطلق 100 فرصة عمل للشباب في المدينة المنورة
أبرز المواد
 شاهد: الروضة الشريفة.. تُزينها الأساطين ويتسابق إليها المصلون
أبرز المواد
تفاصيل الوظائف الشاغرة في جامعة الملك عبدالعزيز

تفاصيل الوظائف الشاغرة في جامعة الملك عبدالعزيز

أبرز المواد
كبار العلماء: انعقاد القمم الإسلامية والعربية بجوار بيت الله الحرام يؤكد الدور الريادي للمملكة

كبار العلماء: انعقاد القمم الإسلامية والعربية بجوار بيت الله الحرام يؤكد الدور الريادي للمملكة

أبرز المواد
خادم الحرمين يوافق على صرف مكافأة تشجيعية لعدد من منسوبي ديوان المراقبة العامة

خادم الحرمين يوافق على صرف مكافأة تشجيعية لعدد من منسوبي ديوان المراقبة العامة

أبرز المواد
قمة مكة المكرمة وذكرى 50 عاماً على تأسيس منظمة التعاون الإسلامي

قمة مكة المكرمة وذكرى 50 عاماً على تأسيس منظمة التعاون الإسلامي

أبرز المواد

تفاصيل الوظائف الشاغرة في جامعة الملك عبدالعزيز

تفاصيل الوظائف الشاغرة في جامعة الملك عبدالعزيز
http://almnatiq.net/?p=734126
المناطق_الرياض

أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز عن توفر 14 وظيفة أكاديمية شاغرة للرجال والنساء، من حملة البكالوريوس في عدة تخصصات، للعمل بدرجة معيد، معيدة وفق التفاصيل التالية :

الوظائف:
1- معيد (للرجال – كلية الهندسة) (عدد 3 وظائف):

– تخصص هندسة الانشاءات تحليل انشاءات وتطبيقاتها على المنشآت الحديدية.
– تخصص الهندسة المدنية – هندسة موارد المياه.
– تخصص الهندسة المدنية – هندسة تصميم وتشييد الطرق.

2- معيد (للرجال – كلية الهندسة بالجامعة فرع رابغ) (عدد 3 وظائف):
– تخصص الكترونيات واتصالات.

– تخصص هندسة معمارية (وظيفتان).

3- معيد (للرجال – كلية العلوم) (عدد 3 وظائف):
– تخصص فيزياء عامة.

4- معيدة (للنساء – كلية العلوم) (عدد 3 وظائف):
– تخصص فيزياء طبية – فيزياء عامة.

5- معيد ومعيدة (للجنسين – كلية الآداب والعلوم الإنسانية) (وظيفتان):
– تخصص نظم معلومات جغرافية.

ومن الشروط العامة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية وأن يكون المتقدم أو المتقدمة حاصل على الدرجة الجامعية في التخصصات الموضحة أعلاه من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى معترف بها.

أن لا يقل تقدير المتقدم في البكالوريوس عن جيد جداً وأن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك وأن لا يتجاوز عمر المتقدم عن (30) سنة.

أن يكون المتقدم حاصل على الدرجة المطلوبة في التو فل أو IELTS وأن يكون حاصل على درجة القدرات للجامعيين أو مايعادله.
8- أن لايكون حاصل على درجة البكالوريوس وهو على رأس العمل.

وتقدم الطلبات مصحوبة بالأوراق الثبوتية مع وثيقة التخرج وكشف الدرجات المعتمدة وشهادات الدورات واللغة والدبلومات التي اجتازها إن وجدت إلى:

كلية الهندسة
– مكتب سكرتارية رئيس قسم الهندسة المدنية بمبنى كلية الهندسة رقم 40أ، غرفة رقم 44 ت24.

– أو على العنوان البريدي ص.ب 80204 جدة 21589.

– أو على البريد الالكتروني [email protected]

– التقديم بتاريخ 1440/10/06هـ وينتهي بتاريخ 1440/12/04هـ (خلال أوقات الدوام الرسمي).

كلية الهندسة بالجامعة فرع رابغ
– مكتب وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي*بمبنى رقم (5) غرفة رقم (209).

– أو على البريد الالكتروني: [email protected]

– التقديم بتاريخ 1440/10/06هـ وينتهي بتاريخ 1440/10/27هـ (خلال أوقات الدوام الرسمي).

كلية العلوم
– مكتب سكرتارية قسم الفيزياء 62098 بمبنى رقم (90) غرفة رقم ( 03 36 )

– أو على العنوان البريدي ص.ب 80203 او على العنوان البريدي 21589.

– أو على البريد الالكتروني: [email protected]

– التقديم بتاريخ 1440/10/13هـ وينتهي بتاريخ 1440/11/13هـ (خلال أوقات الدوام الرسمي).

كلية العلوم (للنساء)
– مكتب المشرفة على قسم الفيزياء بمبنى رقم ( 7 ) غرفة رقم (2/40).

– أو على العنوان البريدي ص.ب 42805 الرمز البريدي 21551.

– أو على البريد الالكتروني:[email protected]

– التقديم بتاريخ 1440/10/13هـ وينتهي بتاريخ 1440/11/01هـ (خلال أوقات الدوام الرسمي).

كلية الآداب والعلوم الإنسانية
– للرجال (مكتب رئيس قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية مبنى رقم (112) غرفة رقم 447).

– للرجال (أو على البريد الإلكتروني [email protected]).

– للنساء (مكتب مشرفة قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية مبنى الجوهرة رقم (56) غرفة رقم 122).

– للنساء (أو على البريد الإلكتروني [email protected]).

– التقديم متاح من الآن وينتهي بتاريخ 1440/10/30هـ (خلال أوقات الدوام الرسمي).

روابط ذات صلة

كبار العلماء: انعقاد القمم الإسلامية والعربية بجوار بيت الله الحرام يؤكد الدور الريادي للمملكة

كبار العلماء: انعقاد القمم الإسلامية والعربية بجوار بيت الله الحرام يؤكد الدور الريادي للمملكة
خادم الحرمين يوافق على صرف مكافأة تشجيعية لعدد من منسوبي ديوان المراقبة العامة

خادم الحرمين يوافق على صرف مكافأة تشجيعية لعدد من منسوبي ديوان المراقبة العامة
قمة مكة المكرمة وذكرى 50 عاماً على تأسيس منظمة التعاون الإسلامي

قمة مكة المكرمة وذكرى 50 عاماً على تأسيس منظمة التعاون الإسلامي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*