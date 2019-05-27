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كوريا الشمالية: بولتون «متحمس للحرب»

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كوريا الشمالية: بولتون «متحمس للحرب»

كوريا الشمالية: بولتون «متحمس للحرب»
http://almnatiq.net/?p=734129
المناطق_وكالات

قالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية في بيان نشرته وسائل الإعلام الحكومية اليوم الاثنين إن مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون “متعصب للحرب” وكان مخطئا في استنتاجه أن تجارب الصواريخ التي أجرتها كوريا الشمالية في الآونة الأخيرة انتهكت قرارات الأمم المتحدة.

ونقل البيان الذي نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية عن ممثل لوزارة الخارجية قوله إن التخلي عن تجارب الصواريخ سيعني
التخلي عن حق الدفاع عن النفس.

كان بولتون قد قال إن التجارب الأخيرة تنتهك “بلا شك” قرارات الأمم المتحدة.وقال البيان إن بولتون يعمل على تدمير السلام والأمن.

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