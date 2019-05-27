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شعراء المحاوره يشيدون بقوة شاعرية الشاعر خالد الخالدي

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شعراء المحاوره يشيدون بقوة شاعرية الشاعر خالد الخالدي

شعراء المحاوره يشيدون بقوة شاعرية الشاعر خالد الخالدي
http://almnatiq.net/?p=734136
المناطق_متابعات

الشاعر خالد الخالدي اسم لامع في سماء ساحة شعر المحاوره يسير بخطى ثابته وبتركيز بعيد كل البعد عن الإسفاف والتجريح وهو امتداد لشعراء قبيلة هذيل وقد كسب تقدير واحترام رموز شعر المحاوره أمثال : سلطان الهاجري وسفر الدغيلبي وفالح الغنامي.

حيث اجمعوا على قوة شاعريته ونبل اخلاقه مؤكدين انه من الشعراء الشباب اللذين سيكون لهم شانا في ساحة المحاوره. وفي هذا الاطار قال الشاعر سلطان الهاجري:

ان الشاعر خالد الخالدي استطاع في وقت قصير أن يضع له بصمه كبيره في ساحة المحاوره بفضل مستواه القوي واصالة لغته الشعريه وعمق معناه  وثروته اللغويه فهو مبدع ومتجلي وأثبت ذلك من خلال مقارعته لكبار نجوم المحاورة ونزاله لهم نزال الند للند .

وأضاف الخالدي صغير في سنه.. كبيراً في مستواه الشعري فهو يمتلك موهبه شعريه فذه وبيده جميع مهارات شعر المحاوره اذا كان البادع فتراه يبحر بك في معاني جزله تلامس الواقع الذي نعيش فيه فهو من الشعراء الذين ينبذون العنصريه ويتميز أيضا ً بقيادة الطاروق.. واذا كان هو من يرد تتجلى لديه موهبة النقض فهو شاعر متعدد المواهب. كما لاننسى انه يستطيع انجاح اي طاروق يكون هو احد اقطابه.

وقال: من هذا المنطلق فأنا أطلق عليه لقب ( الكوكب الدري ).

 

أما الشاعر سفر الدغيلبي فقد قال:خالد الخالدي من الشعراء الشباب المتميزين في ساحة المحاورة يحمل مقومات وكريزما الشاعر المؤهل أن يكون من الشعراء الأوائل في قبيلة هذيل القبيلة العريقة المتميزة في هذا الفن وخالد الان يعتبر من شعراء هذيل الاوائل.

 

 

 

من جانبه أبدى الشاعر فالح الغنامي إعجابه بشاعرية الخالدي قائلاً : خالد الخالدي من الشعراء الرائعين الذين ينتظرهم مستقبل كبير في شعر المحاوره ، ومن خلال قراءتي لأسلوبه أرى كأنه يغني باستخدام علامه + المستخدمه في تصويب القذائف وذلك لدقته في تحديد الهدف ماشاء الله تبارك الله. نقلا عن صحيفة الوئام.

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