شعراء المحاوره يشيدون بقوة شاعرية الشاعر خالد الخالدي

المناطق_متابعات

الشاعر خالد الخالدي اسم لامع في سماء ساحة شعر المحاوره يسير بخطى ثابته وبتركيز بعيد كل البعد عن الإسفاف والتجريح وهو امتداد لشعراء قبيلة هذيل وقد كسب تقدير واحترام رموز شعر المحاوره أمثال : سلطان الهاجري وسفر الدغيلبي وفالح الغنامي.

حيث اجمعوا على قوة شاعريته ونبل اخلاقه مؤكدين انه من الشعراء الشباب اللذين سيكون لهم شانا في ساحة المحاوره. وفي هذا الاطار قال الشاعر سلطان الهاجري:

ان الشاعر خالد الخالدي استطاع في وقت قصير أن يضع له بصمه كبيره في ساحة المحاوره بفضل مستواه القوي واصالة لغته الشعريه وعمق معناه وثروته اللغويه فهو مبدع ومتجلي وأثبت ذلك من خلال مقارعته لكبار نجوم المحاورة ونزاله لهم نزال الند للند .

وأضاف الخالدي صغير في سنه.. كبيراً في مستواه الشعري فهو يمتلك موهبه شعريه فذه وبيده جميع مهارات شعر المحاوره اذا كان البادع فتراه يبحر بك في معاني جزله تلامس الواقع الذي نعيش فيه فهو من الشعراء الذين ينبذون العنصريه ويتميز أيضا ً بقيادة الطاروق.. واذا كان هو من يرد تتجلى لديه موهبة النقض فهو شاعر متعدد المواهب. كما لاننسى انه يستطيع انجاح اي طاروق يكون هو احد اقطابه.

وقال: من هذا المنطلق فأنا أطلق عليه لقب ( الكوكب الدري ).