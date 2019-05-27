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شاهد.. مواطنان يصطادان أنثى أرنب بري برفحاء.. وهذا ما فعلاه بعد اكتشاف حملها!

شاهد.. مواطنان يصطادان أنثى أرنب بري برفحاء.. وهذا ما فعلاه بعد اكتشاف حملها!
http://almnatiq.net/?p=734138
المناطق_رفحاء

تداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر لحظة إطلاق مواطنين من سكان محافظة رفحاء سراح أنثى أرنب بري بعدما أمسكا بها في الصحراء، بعد اكتشاف أنها حامل.

وقالا المواطنان في تصريحات صحفية، أنهما كانا في رحله برية في صحاري محافظة رفحاء مساء أمس، وأثناء تجولهما بالسيارة ظهر فجأة أمامها أرنب بري؛ فتم مطاردته والإمساك به بعدما أعياه التعب.

وأوضحا أنهما اكتشفا أن الأرنب أنثى، وتحمل في بطنها صغارًا مع بروز أثدائها بشكل واضح. ورفقًا بها، ورحمة بصغارها، قررنا إخلاء سبيلها في الصحراء.

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