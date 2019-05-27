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مأرز الخير تطلق 100 فرصة عمل للشباب في المدينة المنورة

مأرز الخير تطلق 100 فرصة عمل للشباب في المدينة المنورة

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مأرز الخير تطلق 100 فرصة عمل للشباب في المدينة المنورة

مأرز الخير تطلق 100 فرصة عمل للشباب في المدينة المنورة
http://almnatiq.net/?p=734149
المناطق_المدينة

ستطلق “مأرز الخير” بمشيئة الله خلال الأيام القادمة 100 فرصة عمل للشباب في المدينة المنورة ضمن برنامج “بكور” في مجال قيادة المركبات بالتعاون مع شركات توجيه المركبات المرخص لها من وزارة النقل. حيث وقعت “مأرز الخير” جمعية المدينة المنورة الأهلية لتنمية المجتمع مذكرة دعم مع مؤسسة محمد وعبدالله السبيعي الخيري لدعم برنامج “بكور” في ملتقى مشروعات الدعم الخيري والذي عقد برعاية سمو أمير منطقة المدينة المنورة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، وحضره سمو نائب أمير منطقة المدينة المنورة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل. وبدوره قدم سعادة الدكتور محمد ناصر بن محمود المدير التنفيذي لـ “مأرز الخير” الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة لحرصه الدائم على دعم الجمعيات الخيرية بالمنطقة وتوجيهه حفظه الله بتأسيس مركز دعم الجمعيات لتنمية وتمكين القطاع الثالث، من خلال بناء قدراته واستدامته المالية لتحقيق أعمق أثر ممكن في المجتمع. وأعرب بن محمود عن شكره لمؤسسة محمد وعبدالله السبيعي الخيرية لمشاركتها في ملتقى مشروعات الدعم الخيري ومساهمتها في دعم المشاريع المتميزة لبعض جمعيات منطقة المدينة المنورة. وصرح بن محمود أن “مأرز الخير” تستهدف في المرحلة الأولى من برنامج “بكور” إلى صناعة 100 مئة فرصة عمل للشباب من الجنسين (18-35) وتحقيق دخل شهري مجزٍ للوصول بهم إلى الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. الجدير بالذكر ان الجمعية بدأت فعلياً باستقبال الطلبات عبر ثلاث طرق هي الاتصال الهاتفي على الرقم 8384744 تحويلة 107 أو زيارة مقر “مأرز الخير” (الدائري طريق الملك عبدالله الفرعي – حي العريض – جوار مركز المدينة التجاري) أو التقديم عبر موقع “مأرز الخير” الإلكتروني www.mcd.org.sa

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