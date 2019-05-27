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هدف يستعرض البرامج الموجهة للباحثين عن عمل وأصحاب المنشآت في غرفة الرياض

هدف يستعرض البرامج الموجهة للباحثين عن عمل وأصحاب المنشآت في غرفة الرياض
http://almnatiq.net/?p=734159
المناطق_الرياض

استعرض صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، برامجه وخدماته الموجهة للباحثين والباحثات عن عمل، وخدمات التوظيف والتدريب لأصحاب المنشآت، وذلك ضمن فعاليات برنامج تأهيل أخصائي الموارد البشرية، الذي أقيم في مقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، بحضور عدد من مختصي الموارد البشرية وأصحاب الأعمال.

وقدم مشرف علاقات البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبدالله الحمالي خلال اللقاء، عرضًا مفصلًا حول البوابة وبرامج الصندوق التي يقدمها من خلال البوابة، وطريقة الاستفادة من البوابة لأصحاب المنشآت والباحثين عن عمل، وتوثيق وعرض السيرة الذاتية، والإعلانات الوظيفية، بالإضافة إلى خدمات دعم التدريب والتوظيف.

كما قدم عبدالله العمرو من الإدارة العامة للفروع، عرضاً حول برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات، وأهميته وطريقة استفادة المنشآت من البرنامج، وشروطه وضوابطه وآلية الدعم، ورحلة صاحب العمل والباحث عن عمل، من أجل الاستفادة من البرنامج.

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