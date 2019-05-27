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سياحة نجران تواصل جولاتها الرقابية

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سياحة نجران تواصل جولاتها الرقابية

سياحة نجران تواصل جولاتها الرقابية
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المناطق_نجران
يواصل فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة نجران، الجولات الرقابية على المنشآت السياحية وذلك خلال إجازة الصيف والعيد.
وأوضح صالح آل مريح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة نجران، أن فرع الهيئة في المنطقة يحرص على رفع وتيرة الرقابة الميدانية في مواسم الإجازات وشهر رمضان المبارك والعيدين على جميع مرافق الإيواء السياحي، إضافة إلى متابعة الشكاوى على مدار الساعة.
وأفاد آل مريح أن الفرق الرقابية الميدانية في منطقة نجران تتابع التزام المنشآت السياحية بمتطلبات الجودة التي تشمل: النظافة، ووضع ‏لوحات التراخيص، والأسعار، ودرجة التصنيف، ولوحة تلقي الشكاوى في مداخل كل فندق أو وحدة ‏إيواء سياحي مرخصة، وضبط أي مخالفات؛ وذلك حرصا من الهيئة على جودة خدمات الإيواء السياحي والمنشآت السياحية المقدمة لأهالي وزوار المنطقة.

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