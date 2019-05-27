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” الأرصاد “في تنبه متقدم : هطول أمطار على منطقة مكة المكرمة

” الأرصاد “في تنبه متقدم : هطول أمطار على منطقة مكة المكرمة
http://almnatiq.net/?p=734163
المناطق_واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدماً يفيد بهطول أمطار متوسطه إلى غزيرة ، تصحب بتدني للرؤية الأفقية ونشاط للرياح السطحية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل : العاصمة المقدسة والطائف وأضم والجموم والخرمة والكامل، وخليص، وميسان والأجزاء المجاورة، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً .
من جهتها دعت إدارة الدفاع المدني بالمنطقة المواطنين والمقيمين والزوار إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، مؤكدةً ضرورة اتباع تعليمات وإرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات المناخية، وذلك
من خلال الموقع الإلكتروني www.998.gov.sa ، أو عبر بوابة التوعية الوقائية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي .

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