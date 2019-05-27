كبار العلماء: انعقاد القمم الإسلامية والعربية بجوار بيت الله الحرام يؤكد الدور الريادي للمملكة

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‏أكدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء‏ أن انطلاق القمم الإسلامية والعربية والخليجية ‏بجوار بيت الله الحرام في العشر ‏الأواخر المباركة من رمضان ‏وبدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل ‏سعود – حفظه الله – يكسب هذه القمم أهمية بالغة ، ‏التي يتطلع إليها جميع المسلمين والعرب ‏والخليجيين لوحدة الصف ‏وجمع الكلمة‏ ووقاية الأمة من الشرور والفتن .

‏وأضافت الأمانة العامة ‏في بيانها الصادر هذا اليوم : ‏إن انعقاد ‏هذه القمم بجوار بيت الله الحرام ‏في هذا الموسم العظيم ‏المبارك يؤكد الدور الريادي ‏التاريخي للمملكة العربية السعودية ‏التي هي بلاد الحرمين الشريفين ‏ومقدسات المسلمين، ‏وهي لا تتوانى ‏في خدمة ‏قضايا العرب والمسلمين ‏وجمع كلمتهم ‏بما تمثله المملكة من عمق استراتيجي ‏وبعد ديني لدول الخليج والعرب والمسلمين، مؤكدين في هذا الصدد ‏ثقتنا بعد الله ‏تعالى في خادم الحرمين الشريفين ‏وسمو ولي عهده الأمين ‏وإخوانهم القادة ‏في اتخاذ كل ما من شأنه صالح الإسلام والمسلمين ‏وحماية الأمن القومي للعرب والمسلمين، فنسأل الله تعالى ‏أن يجزي خادم الحرمين الشريفين ‏وسمو ولي عهده الأمين ‏خيرًا على ما يبذلون من جهود عظيمة ‏وأن يصلح أحوال الأمة العربية والإسلامية .