احدث الأخبار

أمانة عسير تغلق 5 مقاهي مخالفة بأبها
أبرز المواد
 الذهب يسجل أعلى مستوى في أسبوع
أبرز المواد
 تفاصيل الوظائف الشاغرة في جامعة الملك عبدالعزيز
أبرز المواد
 كبار العلماء: انعقاد القمم الإسلامية والعربية بجوار بيت الله الحرام يؤكد الدور الريادي للمملكة
أبرز المواد
 خادم الحرمين يوافق على صرف مكافأة تشجيعية لعدد من منسوبي ديوان المراقبة العامة
أبرز المواد
 قمة مكة المكرمة وذكرى 50 عاماً على تأسيس منظمة التعاون الإسلامي
أبرز المواد
 سياحة نجران تواصل جولاتها الرقابية
أبرز المواد
 ” الأرصاد “في تنبه متقدم : هطول أمطار على منطقة مكة المكرمة
أبرز المواد
 هدف يستعرض البرامج الموجهة للباحثين عن عمل وأصحاب المنشآت في غرفة الرياض
أبرز المواد
 عبد الرحمن الراشد يكشف تأثير عزل البشير على “عصب البحر الأحمر” بين مصر والسعودية والسودان !
أبرز المواد
 صعود النفط وسط خفض الإمدادات ومخاوف بشأن الحرب التجارية
أبرز المواد
 الجيش اليمني يستعيد مناطق واسعة في شمال محافظة الضالع
أبرز المواد
أمانة عسير تغلق 5 مقاهي مخالفة بأبها

أمانة عسير تغلق 5 مقاهي مخالفة بأبها

أبرز المواد
الذهب يسجل أعلى مستوى في أسبوع

الذهب يسجل أعلى مستوى في أسبوع

أبرز المواد
تفاصيل الوظائف الشاغرة في جامعة الملك عبدالعزيز

تفاصيل الوظائف الشاغرة في جامعة الملك عبدالعزيز

أبرز المواد
كبار العلماء: انعقاد القمم الإسلامية والعربية بجوار بيت الله الحرام يؤكد الدور الريادي للمملكة

كبار العلماء: انعقاد القمم الإسلامية والعربية بجوار بيت الله الحرام يؤكد الدور الريادي للمملكة

أبرز المواد

أمانة عسير تغلق 5 مقاهي مخالفة بأبها

أمانة عسير تغلق 5 مقاهي مخالفة بأبها
http://almnatiq.net/?p=734187
المناطق_أبها

قامت أمانة منطقة عسير مساء يوم أمس بإغلاق 5 مقاهي للشيشة بمدينة أبها ، بعد ضبطها من قبل فرق الرقابة الصحية خلال جولاتها الدورية الاعتيادية .

و جاء الاغلاق لعدم مطابقة تلك المقاهي للاشتراطات الصحية الخاصة بلائحة المقاهي الصادرة من وزارة الشئون البلدية والقروية ، إضافة إلى وجود العديد من الملاحظات الصحية و البيئية عليها ، كعدم التقيد بحصول العاملين فيها على الشهادات الصحية التي تخولهم بالعمل في هذا النشاط ، و انتهاء التراخيص النظامية ، إلى جانب عدم التقيد بالضوابط والاشتراطات طبقاً لما نصت عليه لائحة الرقابة الصحية ، بجانب عدم تقيد المقاهي المخالفة بسبل النظافة العامة في مواقع التحضير والتخزين ، مع إتباع طرق بدائية في التنظيف والتطهير.

و تأتي هذه الجولات الرقابية وفق توجيهات أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي  للوقوف على المقاهي المخالفة و إغلاقها ، بهدف تحقيق أفضل مستوى من الإصحاح البيئي ، و ذلك ضمن خطط الأمانة الهادفة للمحافظة على البيئة ، و ما تشكله تلك المقاهي من تشويه للمظهر الحضاري لمدينة أبها ، و حفاظًا على راحة المواطنين و سلامتهم.

و إذ تؤكد أمانة منطقة عسير بأنها لن تتهاون بتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية على المقاهي المخالفة في حال عدم التزامها بالتراخيص الممنوحة لها ، وعدم التزامها أيضا بالقوانين والأنظمة المتبعة، مشددة على حرص أمانة منطقة عسير ممثلة بأمينها الدكتور وليد الحميدي على سلامة المواطن والمقيم و أنه لا مجال للتهاون مع المخالفين .

روابط ذات صلة

الذهب يسجل أعلى مستوى في أسبوع

الذهب يسجل أعلى مستوى في أسبوع
تفاصيل الوظائف الشاغرة في جامعة الملك عبدالعزيز

تفاصيل الوظائف الشاغرة في جامعة الملك عبدالعزيز
كبار العلماء: انعقاد القمم الإسلامية والعربية بجوار بيت الله الحرام يؤكد الدور الريادي للمملكة

كبار العلماء: انعقاد القمم الإسلامية والعربية بجوار بيت الله الحرام يؤكد الدور الريادي للمملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*