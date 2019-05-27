معارض قطري: الإعلام القطري أُصيب بمتلازمة السعودية منذ التسعينات

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قال المعارض القطري الشيخ فهد بن عبد الله آل ثاني إن الإعلام القطري أُصيب بمتلازمة السعودية منذ التسعينات، مشيرًا إلى أن السعوديين الآن وإخوانهم في الخليج ومصر، يدافعون عن أنفسهم فقط كـ”ردة فعل” مقابل ممارسات تنظيم الحمدين، ومستشارهم عزمي بشارة الذي دمر قطر بإمتياز.

وأضاف الشيخ “فهد” في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، نشرتها صحيفة “الدستور” المصرية اليوم: ” الإعلاميون يدافعون عن السعودية ضد سياسات قطر، فالجميع يعلم الآن أن الدوحة عميلة لإيران، وأحد الأدلة على ذلك كانت استضافة الدوحة للقمة الخليجية الـ28بحضور رئيس إيران آنذاك، وفي نفس الوقت يدعم الحرس الثوري الميليشيات في المنطقة ومنها الحوثي”.