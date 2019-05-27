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الظفيري يحصل على جائزة التميز للشراع الذهبي

الظفيري يحصل على جائزة التميز للشراع الذهبي
http://almnatiq.net/?p=734195
المناطق_الجبيل الصناعية

حصل مدير إدارة الاتصال والإعلام بالهيئة الملكية بالجبيل الاستاذ فيصل حمدان الظفيري مؤخرا على جائزة الشراع الذهبي للتميز في العلاقات العامة 2019 وذلك في الملتقى الخليجي الثاني عشر للممارسي العلاقات العامة  تحت شعار (مستقبل مهنة العلاقات العامة) بمملكة البحرين الشقيقة.

وقال مدير إدارة الاتصال الإعلام بالهيئة الملكية بالجبيل الاستاذ فيصل  بن حمدان الظفيري تعد هذه الجائزة نتاج عمل جماعي بحت وتظافر جميع الزملاء في الهيئة الملكية بالجبيل وممارسي العلاقات العامة في الجبيل. وهي حقيقة تكريم

لفريق  الاتصال والاعلام بالهيئة الملكية في الجبيل  هذا الفريق المميز الذي يفتخر فيه كل من يعمل معه و هم السبب الرئيسي بعد الله سبحانه وتعالى في الحصول على هذه الجائزة واضاف الأستاذ الظفيري انه شارك بالجائزة بتقديمة  لصورة واقعية عن عمل ممارسي العلاقات العامة في مدينة الجبيل الصناعية  وذلك عن طريق انشاء رابطة العلاقات العامة في الجبيل الصناعية  والتي تضم جميع مسؤولي العلاقات العامة بالجبيل الصناعية والممارسين والعاملين في حقل العلاقات العامة بالإضافة إلى الإعلاميين بدعم من الهيئة الملكية بالجبيل.

واكد الأستاذ الظفيري على انه ركز في مشاركته بالجائزة على كيفية خلق نموذج احترافي  للممارسي العلاقات العامة المنظمين لرابطة عبر تبادل الخبرات وتطوير افكارهم وتدريبهم وتطوير امكانياتهم وتفعيل مشاركاتهم في فعاليات مدينة الجبيل الصناعية. واضاف انه تطرق للفعاليات والمؤتمرات الني نظمتها رابطة العلاقات في مدينة الجبيل الصناعية  والتي كان  من أبرزها ملتقى المسؤولية الاجتماعية للشركات وورشة عمل إدارة الأزمات إعلاميا.

وشدد الظفيري على اهمية صناعات العلاقات العامة في هذا الوقت ومواكبة المتغيرات التي قد تطرا عليها فوجودها ركيزة أساسية وحلقة اتصال مع جمهور المنظمة ومعرفة مايتطلبة الجمهور والعمل على تحقيقه وتحقيق أهداف المنظمة أو المؤسسة بشكل مرن وسل

الجدير بالذكر ان الأستاذ فيصل حمدان الظفيري تقلد منصب مدير ادارة الاتصال والإعلام بالهيئة الملكية بالجبيل منذ اكثر من 13 عاما ورئيس رابطة العلاقات العامة بالجبيل الصناعية وعضو رئيسي في لجنة المناسبات بمحافظة الجبيل

 

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