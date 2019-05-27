صندوق المناسبات بغرفة الشرقية يطلق فعاليات العيد في الصالة الرياضية الخضراء

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يطلق صندوق المناسبات بغرفة الشرقية اول أيام العيد احتفالات اهالي المنطقة الشرقية بعيد الفطر السعيد 1440، التي ستشهد العديد من الفعاليات الجديدة والمتنوعة، والمفاجآت السارة التي ستكون هدية يقدمها الصندوق لأهالي وزوار المنطقة خلال أيام العيد من خلال أكثرمن 70 فعالية، ستقام في صالة الهيئة العامة للرياضة بالدمام (الصالة الخضراء)، وعدد من المواقع.

وقال رئيس مجلس ادارة غرفة الشرقية رئيس مجلس إدارة صندوق المناسبات عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي بان الاحتفالات التي تحظى برعاية كريمة من لدن صاحب السمو الملكي الامير سعود بن نايف بن عبدالعزيز امير المنطقة الشرقية، ستعكس اهتمام صندوق المناسبات في تقديم البرامج الترفيهية ،والفقرات الحديثة وخلص الى برنامج مميز يتناسب مع اذواق واهتمامات الاهالي والزوار ، لافتا الى حرص الصندوق على تقديم باقة من الفعاليات التي تحاكي اهتمامات الاطفال في عدد من المواقع، لافتا الى ان الدعوة عامة للجميع كما ان جميع الفعاليات تقدم بالمجان، وتستمر لمدة خمسة أيام.

واكد الخالدي حرص صندوق المناسبات ممثلا برجال الاعمال في المنطقة الشرقية، على تلبية وتنفيذ ما يواكب رغبات اهالي وزوار المنطقة خلال أيام عيد الفطر السعيد حيث استعرض مجموعة من المبادرات والافكار الجديدة التي يزخر بها عالم الترفيه ليخرج في النهاية الى فعاليات متنوعة تهدف الى التسلية وكسب الجوائز بشكل يومي.

واشار الخالدي الى ان المنطقة الشرقية تستقبل على مدار العام ضيوفها من أهالي وسكان المناطق الاخرى، وخصوصا في فترات الاعياد وهذا يحتم علينا في مجلس ادارة صندوق المناسبات ان نستقبلهم بفعاليات حديثة تتماشى مع ما يتوقعون ان يجدوه فيالمنطقة التي عرفت باستقطاب فريق مؤهل وقادر على تقديم الجديد والافكار خارج إطار التكرار.

وابان الخالدي بان جميع تلك الجهود الكبيرة يقدمها ويشرف عليها فريق عمل قادر على تنفيذ الاستراتيجية التي رسمت لإدارةالاحتفالات، وما تشملها من خطط ميدانية حتى نضمن ان تنفذ جميع الاعمال وفق المعايير العالية التي اعتادت عليها غرفة الشرقية في تنفيذ مناسباتها.