أمانة الاحساء تُصادر وتُتلف “33 طن خضار ” في السوق المركزي

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كشف المتحدث الرسمي لامانة الاحساء خالد بن محمد بووشل عن ان الأمانة ممثلة في وكالة الخدمات ” إدارة سوق الخضار المركزي” وتواصلاً لخطط المتابعة الشاملة التي تقوم بها الأمانة للسوق والرقابة الصحية لمحاله ونقاط الأنشطة الصحية والمهنية فيه ، صادرت واتلفت (33 طناً ) من الخضار والفواكه الغير صالحة للاستهلاك خلال 3 أشهر ، بحسب مااوضحه مدير إدارة السوق المركزي خالد الايوب ، حيث تمت المُصادرة والاتلاف نظراً لمخالفة اشتراطات التعبئة والنقل والتخزين اذ يتسبب ذلك بتعفن هذه المواد ، ومن خلال الكشف عليها من قبل المراقبين الصحيين يتضح عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لذا تُتلف وتُرفع حالاً ، وأوضح بووشل ان هذه الجهود تأتي ضمن برامج المتابعة والرقابة الصحية الشاملة لمحلات السوق بمختلف نشاطاتها ومركبات النقل المُوردة للخضار والفواكه واللحوم للتأكيد على السلامة الغذائية لمايتم تداوله وتسويقه من أغذية ومايُعرض فيها للاستهلاك الآدمي ، لافتاً الى ان تعريض الخضار والفواكه وغيرها من اغذية الى عوامل تلف بيئية متعددة يُعد من ابراز المُسببات لفسادها ومن ذلك ( سوء التخزين والنقل في ظروف غير مهيأة للحفاظ على جودة تلك المواد ) ، الامر الذي من شأنه ان يُسهم في حدوث تَغيرات في الخواص الطبيعية لهذه المواد .

وأضاف بووشل .. وعلى جانبٍ آخر ضبطت فرق المتابعة الصحية بإدارة السوق ” منشأة تحضير أغذية ” يتم تشغيلها عبر مجموعة من العمالة المخالفين لمزاولة أنشطة الصحة العامة مع تعمدهم اغلاق المداخل الخارجية للمنشأة والقيام بتصنيع العصائر الطازجة وتعبئتها في عبوات بلاستيكية تمهيداً لتوزيعها وسط بيئة تفتقر للاشتراطات الصحية ومخالفة العاملين فيها للأنظمة واللوائح البلدية صحياً ومهنياً ، مشيراً الى انه تم مصادرة واتلاف كميات كبيرة تتجاوز مئات اللترات من العصائر وكذلك المضبوطات الأخرى من الفواكة ، وتم تطبيق الجزاءات بحق المخالفين وفق اللائحة البلدية رقم 218 .