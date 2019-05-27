رصد “إف-35أ” الأمريكية في “وضع الوحش” عند حدود إيران (فيديو)

المناطق_وكالات

أقلعت مقاتلتان من الجيل الخامس من طراز F-35A Lightning II التابعة لسلاح الجو الأمريكي وهي في “وضع الوحش” من قاعدة الظفرة الجوية بالقرب من الحدود مع إيران.

“وضع الوحش” يعني وضع الأسلحة على السطح الخارجي لطائرة “إف-35أ” وعكسه هو “وضع التخفي”، عندما يجب أن تكون الأسلحة موجودة فقط داخل المقاتلة.

وفقًا لما ذكره The Aviationist ، حملت كلتا الطائرتين أربع قنابل موجهة مع نظام التوجيه بالليزر GBU-12 وصاروخين موجهين “جو — جو” ورأس الأشعة تحت الحمراء AIM-9 Sidewinder.

تقع قاعدة الظفرة الجوية بالقرب من ساحل الخليج العربي قبالة إيران. ويوجد فيها طائرات من الجناح الجوي الاستكشافي 380 التابع للقوات الجوية الأمريكية وF-35A الأولى.