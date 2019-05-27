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الإطاحة بمواطن سرق سيارة ودهس صاحبها بالرياض

الإطاحة بمواطن سرق سيارة ودهس صاحبها بالرياض
http://almnatiq.net/?p=734205
المناطق_الرياض

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم/ شاكر بن سليمان التويجري أنه وبالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي قيام احد الأشخاص بسرقة سيارة متوقفة أمام محل تجاري ودهس صاحبها بعد اللحاق به لمحاولة منعه من السرقة شرق العاصمة الرياض, فقد أسفرت إجراءات البحث والتحري والاستدلال -بفضل من الله- تحديد وكشف هوية الجاني (مواطن في العقد الثالث من العمر) والقبض عليه من قبل الفرق السرية بدوريات الأمن، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية اقر بارتكابه لذلك، جرى إيقافه واتخذ بحقه كافة الإجراءات النظامية.
وشرطة منطقة الرياض، اذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.
– والله الهادي الى سواء السبيل –

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