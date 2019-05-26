سجون القصيم تطلق سراح 35 مستفيداً من العفو الملكي بمناسبة شهر رمضان المبارك

سجون القصيم تطلق سراح 35 مستفيداً من العفو الملكي بمناسبة شهر رمضان المبارك

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سجون القصيم تطلق سراح 35 مستفيداً من العفو الملكي بمناسبة شهر رمضان المبارك

سجون القصيم تطلق سراح 35 مستفيداً من العفو الملكي بمناسبة شهر رمضان المبارك
http://almnatiq.net/?p=734218
المناطق / بريدة

أطلقت إدارة السجون بمنطقة القصيم سراح 35 مستفيداً من العفو الملكي الكريم لعام 1440هـ ، بمناسبة شهر رمضان المبارك ، خلال الفترة من 7/9/1440هـ وحتى 13/9/1440هـ في سجون المنطقة الثلاثة ، وهي سجن مدينة بريدة ، ومحافظتي عنيزة والرس.

ويأتي ذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ بالعفو عن نزلاء السجون والصادر بمناسبة شهر رمضان المبارك لهذا العام ، وبمتابعة الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم.

من جهته، رفع وكيل إمارة المنطقة المساعد للحقوق صالح بن محمد البرادي ، عظيم شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – ، على تلك أللفتة الأبوية الكريمة والمعتادة ، مؤكداً بأن لجان العفو مستمرة في عملها على دراسة قضايا النزلاء على مدار العام وتحظى باهتمام ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم ، راجياً من الله أن تكون تلك أللفته الأبوية الكريمة ، بعد لم شملهم بأسرهم ، أن تكون فاتحة خير لمن أفرج عنه ، وبداية مرحلة جديدة في الحياة لخدمة الدين والوطن.

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