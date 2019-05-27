صحيفة عبرية: حزب الله الإرهابي لن يهاجم إسرائيل إذا ضربت أمريكا إيران

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قالت صحيفة “جورزليم بوست” أن الرئيس اللبناني ميشال عون أبلغ المسئولين الإسرائيليين عبر مبعوث خاص بأن حزب الله الإرهابي لا ينوي مهاجمة دولة الاحتلال إسرائيلي إذا ما هاجمت أمريكا إيران.

وتابعت الصحيفة أن الرئيس اللبناني أكد أن لبنان لن تكون قاعدة إيرانية لمهاجمة دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس اللبناني أكد أن الحزب الإرهابي قد يرد على أي هجوم أمريكي على إيران داخل دول الخليج.