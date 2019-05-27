الأمير سعود بن نايف يستقبل سفير الأمريكي لدى المملكة

الدمام - المناطق

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بالإمارة اليوم الاثنين سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة السيد جون أبي زيد والوفد المرافق له.

ونوه سموه بعمق العلاقات بين البلدين الصديقين، والتعاون المشترك في مختلف المجالات.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه أعرب السفير السيد جون أبي زيد عن سعادته بلقاء سمو أمير المنطقة الشرقية، مشيداً بالتطور الذي تشهده المملكة في مختلف المجالات بشكل عام والمنطقة الشرقية بشكل خاص.