الأمير سعود بن نايف يكرم اللجان المنظمة للندوة السعودية الأولى لإدارة الأزمات .

المناطق - فهد المريخي :

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية اليوم الاثنين بمكتبه في ديوان الإمارة اللجان ( العلمية – التنظيمية ) التي ساهمت في نجاح الندوة السعودية الأولى لإدارة الأزمات والكوارث التي عقدت بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل مؤخرا.

كما كرّم سموه الشركة الراعية للندوة ( آينوك السعودية ) وذلك بحضور معالي مدير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتورعبدالله الربيش، وسعادة مدير الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية اللواء راشد المري.

وخلال التكريم تم استعراض الفعاليات والبرامج التي تم طرحها أثناء الندوة وكذلك التوصيات التي خلصت لها هذه الندوة .