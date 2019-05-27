احدث الأخبار

الأمير سعود بن نايف يكرم اللجان المنظمة للندوة السعودية الأولى لإدارة الأزمات
المنطقة الشرقية
 الأمير سعود بن نايف يكرم اللجان المنظمة للندوة السعودية الأولى لإدارة الأزمات .
المنطقة الشرقية
 الأمير سعود بن نايف يؤكد على توفير برامج التنمية والتدريب والتأهيل للأسر المستفيدة من ” بر الشرقية “
أبرز المواد
 الأمير سعود بن نايف يستقبل سفير الأمريكي لدى المملكة
المنطقة الشرقية
 خادم الحرمين: الدين شرع مطهر وليس رأياً يرتجل
أبرز المواد
 استمرار العمل بجوازات الرياض خلال إجازة عيد الفطر المبارك
منطقة الرياض
 المركز الوطني للقياس يتيح التسجيل في اختبار القدرة المعرفية
أبرز المواد
 وزير العدل يعتمد ضوابط إلغاء الاختصاص المكاني لتوثيق العقارات تسهيلاً للمستفيدين
أبرز المواد
 صحيفة عبرية: حزب الله الإرهابي لن يهاجم إسرائيل إذا ضربت أمريكا إيران
أبرز المواد
 سجون القصيم تطلق سراح 35 مستفيداً من العفو الملكي بمناسبة شهر رمضان المبارك
منطقة القصيم
 هدف: 140 ألف مشترك في برنامج تسعة أعشار الداعم لريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة
أبرز المواد
 أمانة الاحساء تُصادر وتُتلف “33 طن خضار ” في السوق المركزي
أبرز المواد
الأمير سعود بن نايف يكرم اللجان المنظمة للندوة السعودية الأولى لإدارة الأزمات

الأمير سعود بن نايف يكرم اللجان المنظمة للندوة السعودية الأولى لإدارة الأزمات

المنطقة الشرقية
الأمير سعود بن نايف يكرم اللجان المنظمة للندوة السعودية الأولى لإدارة الأزمات .

الأمير سعود بن نايف يكرم اللجان المنظمة للندوة السعودية الأولى لإدارة الأزمات .

المنطقة الشرقية
الأمير سعود بن نايف يؤكد على توفير برامج التنمية والتدريب والتأهيل للأسر المستفيدة من ” بر الشرقية “

الأمير سعود بن نايف يؤكد على توفير برامج التنمية والتدريب والتأهيل للأسر المستفيدة من ” بر الشرقية “

أبرز المواد
الأمير سعود بن نايف يستقبل سفير الأمريكي لدى المملكة

الأمير سعود بن نايف يستقبل سفير الأمريكي لدى المملكة

المنطقة الشرقية

الأمير سعود بن نايف يكرم اللجان المنظمة للندوة السعودية الأولى لإدارة الأزمات

الأمير سعود بن نايف يكرم اللجان المنظمة للندوة السعودية الأولى لإدارة الأزمات
http://almnatiq.net/?p=734270
الدمام - فهد المريخي :

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية اليوم الاثنين بمكتبه في ديوان الإمارة اللجان ( العلمية – التنظيمية ) التي ساهمت في نجاح الندوة السعودية الأولى لإدارة الأزمات والكوارث التي عقدت بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل مؤخرا.

كما كرّم سموه الشركة الراعية للندوة ( آينوك السعودية ) وذلك بحضور معالي مدير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتورعبدالله الربيش، وسعادة مدير الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية اللواء راشد المري.

وخلال التكريم تم استعراض الفعاليات والبرامج التي تم طرحها أثناء الندوة وكذلك التوصيات التي خلصت لها هذه الندوة .

روابط ذات صلة

الأمير سعود بن نايف يكرم اللجان المنظمة للندوة السعودية الأولى لإدارة الأزمات .

الأمير سعود بن نايف يكرم اللجان المنظمة للندوة السعودية الأولى لإدارة الأزمات .
الأمير سعود بن نايف يؤكد على توفير برامج التنمية والتدريب والتأهيل للأسر المستفيدة من ” بر الشرقية “

الأمير سعود بن نايف يؤكد على توفير برامج التنمية والتدريب والتأهيل للأسر المستفيدة من ” بر الشرقية “
الأمير سعود بن نايف يستقبل سفير الأمريكي لدى المملكة

الأمير سعود بن نايف يستقبل سفير الأمريكي لدى المملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*