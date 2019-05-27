حادث مروري يتسبب في وفاة ثمانية ويصيب اثنان بالمخواة

المناطق -الباحة

صرح المتحدث الرسمي لدفاع المدني بالباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي بانه ورد بلاغ في تمام الساعه 14:33 عن تصادم بين مركبتين على طريق المخواه نمره وعلى الفور تم تحريك الفرق اللازمة وعند الوصول وجد الحادث عباره عن تصادم بين مركبتين (هواندا وصني) وبداخلهما 10 أشخاص مابين رجال ونساء وأطفال وعلى الفور تم مباشرة الحادث من قبل الفرق الميدانية واتضح وجود 8 حالات وفاة منها 6 حالات محتجزة مع وجود إصابتين خطيره خارج المركبة وكانت الحالات على النحو التالي 4 نساء وفاة 3 رجال وفاة 1 طفل وفاة وتم نقل الحالتين الى مستشفى المخواه العام نسأل الله ان يتغمدهم بواسع رحمته وان يسكنهم فسيح جناته وأن يلبس المصابين ثوب الصحه والعافيه

والدفاع المدني يهيب بجميع السائقين إلى توخي الحيطه والحذر واتباع إرشادات المرور كما نهيب بجميع الاخوة الراغبين في أداء العمره وكذلك الراغبين في قضاء إجازاتهم وعيد الفطر خارج منطقة الباحة الى التأكد من سلامة المركبة وإطاراتها ومراعاة قواعد المرور متمنياً للجميع السلامه الدائمه

من جهته اوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد منسي صالح الزهراني بانه ورد بلاغ عن حادث تصادم بين سيارتين في تمام الساعة 14:00 مساء اليوم الاثنين .

وان هناك عددا من الاصابات وتم توجيه خمس فرق اسعافية من الهلال الاحمر وفرقتين من اسعاف الصحة والقائد الميداني يحيى السياسي .

وعند وصول اول فرقة للموقع افاد بوجود ٨ حالات وفاة مابين رجال ونساء وطفله واصابتين حرجة تم التعامل معها اسعافياً ونقلها لمستشفى المخواه العام داعيا الله ان يشفى المصابين ويرحم المتوفين

