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ولي عهد المملكة الأردنية يصل جدة

ولي عهد المملكة الأردنية يصل جدة
http://almnatiq.net/?p=734279
المناطق - واس

وصل صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية إلى جدة اليوم.
وكان في استقبال سموه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، ومعالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي ، ومدير شرطة محافظة جدة العميد محمد بن فهد آل صقر ، ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام نور ، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله بن ظافر .

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