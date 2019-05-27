الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يستقبل قائد قوة واجب 20 بالحرس الوطني

المناطق - خالد الضبيبي

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتب سموه بالإمارة اليوم, قائد قوة واجب 20 بالحرس الوطني العميد سعد بن عبدالله الدوسري، بمناسبة تعيينه قائداً للقوة بالمنطقة.

وتمنى سموه، للعميد الدوسري التوفيق في مهامه ولجميع زملائه أفراد القوة، مشيداً بجهود رجال الحرس الوطني تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -.

من جهته أعرب العميد الدوسري عن سعادته بلقاء سمو أمير المنطقة, وما استمع إليه من توجيهات, سائلاً الله تعالى أن يمده بعونه وتوفيقه لخدمة الدين ثم الملك