أمير ⁧‫ الحدود الشمالية‬⁩ يستقبل وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية

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http://almnatiq.net/?p=734290
المناطق - خالد الضبيبي

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم, وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية سليمان بن عبدالعزيز الزبن .
وجرى خلال الاستقبال بحث تطوير برامج التنمية الاجتماعية بالمنطقة .. كما ناقش سموه واقع منظمات القطاع غير الربحي في منطقة الحدود الشمالية ، والأدوار التي تؤديها، ونسبة التنوع في الجمعيات الأهلية، والتركيز على الجمعيات التخصصية سعيا إلى رفع المستوى والأثر .
بعد ذلك, ناقش سمو أمير منطقة الحدود الشمالية في قاعة الاجتماعات بمقر الإمارة أبرز التحديات التي يواجهها القطاع غير الربحي، والعمل على إيجاد محفزات للقطاع، والممكنات الرئيسيّة للقطاع غير الربحي، ضمن برنامج التحول الوطني وتمكين الجمعيات غير الربحية من تحقيق أثر أعمق،مؤكداً سموه ضرورة بذل المزيد من الجهود لمعالجة الفجوات للوصول للمستهدفات المأمولة في هذا المجال في إطار رؤية 2030 .
ونوه سمو أمير منطقة الحدود الشمالية, بالدعم الذي يحظى به قطاع التنمية الاجتماعية من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ودعم القطاع غير الربحي بشكل عام، والجمعيات الخيرية،
والإسهام في تمكينها من تحقيق أهدافها التي أُنشئت لأجلها من خلال تنفيذ برامجها وأنشطتها، وخدمة أكبر عدد من المستفيدين من خدماتها.

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