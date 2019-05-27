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أمير تبوك يطلع على استعدادات امانة المنطقة خلال أيام عيد الفطر وكذلك الاستعدادات لإقامة احتفالات العيد

أمير تبوك يطلع على استعدادات امانة المنطقة خلال أيام عيد الفطر وكذلك الاستعدادات لإقامة احتفالات العيد
http://almnatiq.net/?p=734294
المناطق - تبوك:

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، على تقرير مفصل عن استعدادات امانة منطقة خلال أيام عيدالفطر المبارك وكذلك الاستعدادات لإقامة احتفالات عيد الفطر المبارك .

جاء ذلك خلال لقاء سموه اليوم بمكتبه بالامارة أمين منطقة تبوك المهندس فارس بن مياح الشفق .

كما اطلع سموه على تقرير مفصل عن خطة عمل أمانة المنطقة خلال فترة العيد والتي تشمل تجهيز المواقع الخدمية والمتنزهات والشواطئ والحدائق العامة وكذلك تكثيف أعمال النظافة والصيانة والرقابة الصحية ، مشيدًا سموه بالجهود التي يبذلها القائمون في أمانة المنطقة ومنوهًا بما يحظى به قطاع الأمانات بالمملكة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

من جانبه أعرب المهندس الشفق عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على التوجيهات السديدة ودعمه المستمر لأمانة المنطقة والبلديات التابعة لها

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