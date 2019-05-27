احدث الأخبار

أمير عسير يقلد عدداً من الضباط رتبهم الجديدة
منطقة عسير
 “إمارة الرياض” توضح قواعد توظيف الأبناء مكان الآباء
منطقة الرياض
 أمير تبوك يطلع على استعدادات امانة المنطقة خلال أيام عيد الفطر وكذلك الاستعدادات لإقامة احتفالات العيد
منطقة تبوك
 أمير ⁧‫ الحدود الشمالية‬⁩ يستقبل وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية
منطقة الحدود الشمالية
 الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يستقبل قائد قوة واجب 20 بالحرس الوطني
منطقة الحدود الشمالية
 غرفة الشرقية تنظم لقاء موسعا للاستقدام بالشرقية الأربعاء
المنطقة الشرقية
 ولي عهد المملكة الأردنية يصل جدة
أبرز المواد
 حادث مروري يتسبب في وفاة ثمانية ويصيب اثنان بالمخواة
منطقة الباحة
 الأمير سعود بن نايف يكرم اللجان المنظمة للندوة السعودية الأولى لإدارة الأزمات
المنطقة الشرقية
 الأمير سعود بن نايف يكرم اللجان المنظمة للندوة السعودية الأولى لإدارة الأزمات .
المنطقة الشرقية
 الأمير سعود بن نايف يؤكد على توفير برامج التنمية والتدريب والتأهيل للأسر المستفيدة من ” بر الشرقية “
أبرز المواد
 الأمير سعود بن نايف يستقبل سفير الأمريكي لدى المملكة
المنطقة الشرقية
أمير عسير يقلد عدداً من الضباط رتبهم الجديدة

أمير عسير يقلد عدداً من الضباط رتبهم الجديدة

منطقة عسير
“إمارة الرياض” توضح قواعد توظيف الأبناء مكان الآباء

“إمارة الرياض” توضح قواعد توظيف الأبناء مكان الآباء

منطقة الرياض
أمير تبوك يطلع على استعدادات امانة المنطقة خلال أيام عيد الفطر وكذلك الاستعدادات لإقامة احتفالات العيد

أمير تبوك يطلع على استعدادات امانة المنطقة خلال أيام عيد الفطر وكذلك الاستعدادات لإقامة احتفالات العيد

منطقة تبوك
أمير ⁧‫ الحدود الشمالية‬⁩ يستقبل وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية

أمير ⁧‫ الحدود الشمالية‬⁩ يستقبل وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية

منطقة الحدود الشمالية

بعد صدور الأمر الملكي بترقيتهم إلى رتبة عميد..

أمير عسير يقلد عدداً من الضباط رتبهم الجديدة

أمير عسير يقلد عدداً من الضباط رتبهم الجديدة
http://almnatiq.net/?p=734300
المناطق - عسير

قلد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير وبحضور مدير شرطة المنطقة اللواء صالح القرزعي؛ كل من: العميد محمد بن عبدالله القرني مدير إدارة الأدلة الجنائية بشرطة عسير والعميد صالح بن محمد بن دلبوح مدير شرطة محافظة محايل والعميد مهدي بن أحمد المجردي مدير شرطة محافظة سراة عبيدة والعميد حمد بن مانع آل منجم مدير شرطة محافظة خميس مشيط رتبهم الجديدة بعد صدور الموافقة السامية بترقيتهم.

وهنأ سمو أمير منطقة عسير الجميع بالثقة الملكية مشيداً بجهودهم في مجال عملهم متمنياً لهم التوفيق .

من جهتهم عبر الضباط عن خالص شكرهم وتقديرهم للقيادة الحكيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ وسمو وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف – حفظهم الله – على هذه الثقة سائلين الله العلي القدير أن يعينهم على خدمة الدين ثم المليك والوطن .

روابط ذات صلة

أمانة عسير تغلق 5 مقاهي مخالفة بأبها

أمانة عسير تغلق 5 مقاهي مخالفة بأبها
محافظ محايل المكلف يتفقد مركز الكلى بالمحافظة

محافظ محايل المكلف يتفقد مركز الكلى بالمحافظة
البشري يستعرض مسيرته الفوتوغرافية في لقاء قصة النجاح الثاني بنادي عسير الفوتوغرافي

البشري يستعرض مسيرته الفوتوغرافية في لقاء قصة النجاح الثاني بنادي عسير الفوتوغرافي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*