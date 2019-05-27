بعد صدور الأمر الملكي بترقيتهم إلى رتبة عميد.. أمير عسير يقلد عدداً من الضباط رتبهم الجديدة

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قلد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير وبحضور مدير شرطة المنطقة اللواء صالح القرزعي؛ كل من: العميد محمد بن عبدالله القرني مدير إدارة الأدلة الجنائية بشرطة عسير والعميد صالح بن محمد بن دلبوح مدير شرطة محافظة محايل والعميد مهدي بن أحمد المجردي مدير شرطة محافظة سراة عبيدة والعميد حمد بن مانع آل منجم مدير شرطة محافظة خميس مشيط رتبهم الجديدة بعد صدور الموافقة السامية بترقيتهم.

وهنأ سمو أمير منطقة عسير الجميع بالثقة الملكية مشيداً بجهودهم في مجال عملهم متمنياً لهم التوفيق .

من جهتهم عبر الضباط عن خالص شكرهم وتقديرهم للقيادة الحكيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ وسمو وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف – حفظهم الله – على هذه الثقة سائلين الله العلي القدير أن يعينهم على خدمة الدين ثم المليك والوطن .