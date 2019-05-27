جمعية تحفيظ القران بعسير في زيارة ” بر أبها “

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استقبل فضيلة أمين عام جمعية البر بأبها الشيخ / محمد بن سعيد بن فحاس بمكتبه بمقر إدارة الجمعية اليوم الإثنين 22 رمضان 1440هـ فضيلة الشيخ يحيى بن محمد آل فايع رئيس جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمنطقة عسير والأستاذ محمد بن سعيد عقران المدير التنفيذي للجمعية وفي بداية اللقاء رحب “بن فحاس” بضيوفه مبدياًً سعادته بهذه الزيارة ثم تحدث بن فايع عن ما تقدمه الجمعية الخيرية لتحفيظ القران الكريم بعسير للمستفيدين من برامج وأنشطة تعلمية تجاه أبنائنا وبناتنا الدارسين لكتاب الله بالحلقات ودور التحفيظ بدعم من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو أمير منطقة عسير حفظهم الله ، عقب ذلك تم مناقشة سبل التعاون لعمل شراكة مجتمعية هادفة للعمل بروح الفريق الواحد بما يحقق الهدف المنشود .

وفي نهاية الزيارة قدم آل فائع درعاً تكريمياًً “لإبن فحاس ” متمنياًً لبر أبها دوام التوفيق والنجاح .