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أمانة الشرقية تبدأ تأهيل طريق الأمير نايف بعد العيد

أمانة الشرقية تبدأ تأهيل طريق الأمير نايف بعد العيد
http://almnatiq.net/?p=734310
المناطق - الدمام

كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن الخطة الزمنية والآلية التي سيتم من خلالها البدء في أعمال صيانة وتأهيل طريق الأمير نايف بالدمام، والذي يأتي بتوجيه معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، حيث تم التنسيق للقيام بعمل مسح ميداني شامل للطريق، إلى جانب التنسيق مع الإدارة العامة لمرور المنطقة الشرقية من أجل وضع الخطة المشتركة لتحويل مسار الطريق أثناء فترة إغلاقه لعمل الصيانة عليه.

وسيبدأ العمل في صيانة و تأهيل الطريق بعد إجازة عيد الفطر المبارك، حيث سيتم العمل على مراحل، لتنطلق المرحلة الأولى بإغلاق لطريق الأمير نايف ما بين تقاطع طريق الملك عبدالعزيز إلى تقاطع طريق الملك سعود، بينما ستكون المرحلة الثانية بإغلاق الطريق ما بين تقاطع الملك سعود إلى تقاطع الملك خالد، فيما تأتي المرحلة الثالثة بإغلاق الطريق ما بين تقاطع الملك خالد إلى تقاطع الملك فهد.

وستشمل أعمال الصيانة صيانة طبقة الإسفلت والأرصفة والجزيرة الوسطية وذلك من خلال التنسيق مع الجهات الخدمية ذات العلاقة، حيث يعتبر طريق الأمير نايف من الطرق الرابطة والتي تشكل أولوية لدى وكالة التعمير والمشاريع.

ودعت الأمانة جميع قائدي المركبات سالكي الطريق الى التعاون معها في سبيل سير العمل وإنهاءه بأسرع وقت.

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