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شراكة استراتيجية بين الخطوط السعودية وقطار الحرمين السريع لتوفير خدمات نقل مميزة ومتكاملة

شراكة استراتيجية بين الخطوط السعودية وقطار الحرمين السريع لتوفير خدمات نقل مميزة ومتكاملة
http://almnatiq.net/?p=734328
المناطق - واس

استضافت محطة قطار الحرمين السريع بجدة اليوم، مراسم توقيع اتفاقية بين المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، حيث تتضمن الاتفاقية شراكة استراتيجية لتوفير خدمات نقل متميزة ومتكاملة للمعتمرين والزوار وعموم المسافرين.
ووقع الاتفاقية معالي الرئيس العام المكلف للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية الدكتور رميح بن محمد الرميح، ومدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، بحضور قيادات من شركة الخطوط السعودية للنقل الجوي وقطار الحرمين السريع.
وتهدف اتفاقية الشراكة بين الخطوط السعودية وقطار الحرمين السريع إلى توفير أفضل الخدمات في مجال النقل لضيوف الرحمن والمواطنين والمقيمين وفق أهداف رؤية المملكة 2030 وبما يسهم في تحقيقها عبر خدمات مشتركة ومتكاملة تلبي كافة احتياجات المسافرين من المعتمرين والزوار عبر محطات قطار الحرمين وخصوصا بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما تهدف الشراكة إلى تطوير تجربة السفر السريع ودعم أُطر التعاون المشترك في جانب التشغيل عبر التكامل بين وسائل النقل الجوي والسككي بما يعزز صناعة النقل في المملكة.
وبموجب هذه الاتفاقية سوف تتكامل خدمات المسافر الدولي والمحلي منذ وصوله في ما يتعلق بإنهاء إجراءات السفر عبر المواقع الإلكترونية مع توفير التطبيقات الذكية وأجهزة الخدمة الذاتية لكلا الجانبين، وإتاحة نقل الأمتعة مباشرة من محطات قطار الحرمين إلى المطارات، إلى جانب العديد من المميزات المهمة والرامية إلى تقديم خدمات سفر نوعية ومتطورة بما يعكس اهتمام المملكة الكبير بضيوف الرحمن يحقق رؤية المملكة بتوفير خدمات مميزة لضيوف الرحمن وتطوير وتكامل خدمات النقل في المملكة .
ومن خلال هذه الشراكة سوف تتكامل خدمات الخطوط السعودية وقطار الحرمين السريع بما يوفر الكثير من الجهد والوقت للمسافرين خصوصا ضيوف الرحمن من المعتمرين والحجاج ويتيح لهم التمتع بخدمات شاملة ومتطورة، وسينتج عنها افتتاح مكاتب خدمات للخطوط السعودية في محطات قطار الحرمين في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة ومطار الملك عبدالعزيز بجدة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ.

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