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تمديد تكليف الدكتور «أحمد العُمري» مديراً لتعليم وادي الدواسر

تمديد تكليف الدكتور «أحمد العُمري» مديراً لتعليم وادي الدواسر
http://almnatiq.net/?p=734334
فالح الدوسري - وادي الدواسر

أصدر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ اليوم (الأثنين) قراراً بتمديد تكليف الدكتور أحمد بن خضران بن محمد العٌمري مديراً للتعليم في محافظة وادي الدواسر، وذلك إبتداءً من تاريخ انتهاء تكليفه السابق وحتى تاريخ 26 /1441/10هـ.

“العٌمري” من جانبه رفع شكره وتقديره لوزير التعليم على الثقة الغالية التي منحها اياه بتمديد تكليفه مديرا لتعليم وادي الدواسر، مؤكداً حرصه على بذل كافة الجهود لتحقيق ما تطمح له القيادة الرشيدة في مجال التعليم، سائلاً الله أن يوفقه في خدمة الدين والمليك والوطن.

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