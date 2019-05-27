أمانة عسير تسحب قرعة بطولة “مونديال عسير ” والانطلاق 15 شوال

المناطق - عسير

أجرت اللجنة المنظمة لمونديال أمانة منطقة عسير ليلة أمس مراسم قرعة البطولة بمسرح الأمانة بحضور مدير عام السياحة و الفعاليات المهندس علي الحيد و مدير مكتب هيئة الرياضة بعسير معتق جرمان و عضو المجلس البلدي يحيى معتق و ممثل الشركة المنظمة عمر الهاشمي ، و إداريين الفرق المتقدمة ، وعدد من الرياضيين .

حيث ستنطلق الدورة مساء يوم الثلاثاء الموافق 15 / 10 / 1440 ه و التي تعد أكبر دوري رياضي صيفي في المملكة تنظمه أمانة منطقة عسير على ملعبها بالمشهد تحت مسمى ” مونديال عسير الصيفي لفرق الأحياء ” .

و قد سجل في الدوري اكثر من 1500 رياضي من خلال 64 فريق كرة قدم من مختلف انحاء مدن المملكة، حيث تقدم بطلب المشاركه مايزيد على ١٢٠فريق من كافة مناطق المملكة ، وتم اختيار ٦٤ فريق بالمونديال.

وستقام البطولة على مدار شهر كامل بواقع 3 مباريات لكل يوم ، و قد خصصت الأمانة فرقا للإشراف على الدورة، وتطبيق الأنظمة والاشتراطات الخاصة بهذه المسابقة .

ويأتي إطلاق الدورة بتوجيهات من أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي ، حيث تمثل هذه الدورة نسخة مطورة بأعداد أكبر من تجارب سابقة و ستكون هذه الدورة بحلتها الجديدة للنسخة الثالثة .

و أكد الدكتور وليد الحميدي بأن الأمانة تولي هذه الدورة اهتماما كبيرا، خصوصا وانها تأتي ضمن روزنامة من الفعاليات لصيف هذا العام و التي تقيمها الأمانة لخدمة شباب الوطن واستثمار أوقاتهم، و ايمانا منها بدورها في المسؤولية الاجتماعية، حيث تحرص على استثمار أوقات الشباب، من خلال الاستفادة من الإمكانيات الكبيرة التي وفرتها الأمانة .

وشددت الأمانة على أن دعم الشركات للدورة، يعبر أيضاً عن مستوى التعاون بين القطاعين العام والخاص بما ينفع المجتمع، ويستثمر أوقاتهم، ويعبر عن الروح الوطنية، التي تتحلى بها الشركات الداعمة .

الجدير بالذكر بأن البطولة تتجاوز المباريات إلى إطلاق برامج توعوية بضرورة الحرص على الأخلاق الرياضية للشباب السعودي، وأهمية نبذ التعصب في الأوساط الرياضية والشبابية، مبينة أن من أهداف الدورة خلق جو تنافسي بإطار تنظيمي ترويحي للشباب وتشجيع فرص التنافس البرئ، إنشاء برامج ترويجيه هادفة بالمشاركة مع الشركات والمؤسسات الخدمية لتعزيز مبدأ المسؤولية الاجتماعية التي تخدم كافة شرائح المجتمع وتتوافق مع رؤية المملكة 2030،

لافتاً إلى أنه ستتم دعوة عدد من نجوم الكرة السعودية و الإعلان الرياضي للحضور في المونديال .

فيما ستقدم جوائز قيمة للفرق المشاركة ، في حين ستخصص جوائز مالية وعينية لأفضل لاعب، وأفضل حارس، وأفضل إداري علاوة على الجوائز اليومية للجماهير الرياضية .

هذا و يشارك في تنظيم ” مونديال عسير ” مكتب هيئة الرياضة بعسير و صحة عسير و شرطة عسير .