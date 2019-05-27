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بلدية محافظة البدع تواصل تنفيذ حملة الرقابة البلدية

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بلدية محافظة البدع تواصل تنفيذ حملة الرقابة البلدية

بلدية محافظة البدع تواصل تنفيذ حملة الرقابة البلدية
http://almnatiq.net/?p=734341
المناطق - تبوك - علي العميري:

تواصل بلدية محافظة البدع جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية والمطاعم والمطابخ والمخابز في المحافظة و المراكز التابعة، وذلك ضمن حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية مطلع شهر رمضان المبارك.
وأوضح رئيس بلدية محافظة البدع الاستاذ سعيد بن خليل السعيد أن الجولات التفتيشية والرقابية تهدف إلى الوقوف على مدى تطبيق الاشتراطات الصحية في المنشآت التجارية لتعزيز السلامة الغذائية، مايسهم في تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين مشددًا على ضرورة التزام هذه المنشآت بالتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية التي تمنع التصرفات المخالفة وتشدد على تطبيق العقوبات على جميع المخالفين.
وأضاف السعيد أن الجولات التفتيشية أسفرت عن إغلاق 5 محلات ومصادرة وإتلاف 56 كيلوجراما من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي إضافة إلى فرض غرامات مالية بحق المخالفين ، كما تم منع 5 عمال من العمل وذلك لعدم حصولهم على شهادات صحية.
وأكد السعيد أن الحملات الرقابية تأتي تأكيدًا على الجهود المستمرة التي تبذلها البلدية وتهدف إلى الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع من خلال توفير أعلى المعايير البيئية والصحية الخاصة بتداول الغذاء وحماية المستهلكين داعيًا المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات من خلال الاتصال على 940 أو عبر قنوات التواصل التابعة للبلدية .

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