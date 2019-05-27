احدث الأخبار

عدد من المنشآت تتفاعل مع برنامج ” جمال منشآتي “
منطقة عسير
 بلدية محافظة البدع تواصل تنفيذ حملة الرقابة البلدية
منطقة تبوك
 أمانة عسير تسحب قرعة بطولة “مونديال عسير ” والانطلاق 15 شوال
الرياضة
 تمديد تكليف الدكتور «أحمد العُمري» مديراً لتعليم وادي الدواسر
منطقة الرياض
 شراكة استراتيجية بين الخطوط السعودية وقطار الحرمين السريع لتوفير خدمات نقل مميزة ومتكاملة
أبرز المواد
 “هيئة الاتصالات” تجدد دعوتها للعموم لتقديم مرئياتهم حول مسودة ضوابط السرعات
أبرز المواد
 جازان .. موطن متميز يقصده أكثر من 70 نوعًا من الطيور المهاجرة
منطقة جازان
 الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يشيد بتجربة المملكة في ترسيخ قيم الوسطيّة
أبرز المواد
 أمانة الشرقية تبدأ تأهيل طريق الأمير نايف بعد العيد
المنطقة الشرقية
 جمعية تحفيظ القران بعسير في زيارة ” بر أبها “
منطقة عسير
 أمير عسير يقلد عدداً من الضباط رتبهم الجديدة
منطقة عسير
 “إمارة الرياض” توضح قواعد توظيف الأبناء مكان الآباء
منطقة الرياض
عدد من المنشآت تتفاعل مع برنامج ” جمال منشآتي “

عدد من المنشآت تتفاعل مع برنامج ” جمال منشآتي “

منطقة عسير
بلدية محافظة البدع تواصل تنفيذ حملة الرقابة البلدية

بلدية محافظة البدع تواصل تنفيذ حملة الرقابة البلدية

منطقة تبوك
أمانة عسير تسحب قرعة بطولة “مونديال عسير ” والانطلاق 15 شوال

أمانة عسير تسحب قرعة بطولة “مونديال عسير ” والانطلاق 15 شوال

الرياضة
تمديد تكليف الدكتور «أحمد العُمري» مديراً لتعليم وادي الدواسر

تمديد تكليف الدكتور «أحمد العُمري» مديراً لتعليم وادي الدواسر

منطقة الرياض

عدد من المنشآت تتفاعل مع برنامج ” جمال منشآتي “

عدد من المنشآت تتفاعل مع برنامج ” جمال منشآتي “
http://almnatiq.net/?p=734345
المناطق - عسير

تفاعل عدد من سيدات الاعمال مع برنامج ” جمال منشأتي ” عبر تحسين الواجهات لمنشآتهم .

حيث جاء برنامج ” جمال منشآتي ” الذي تنظمه أمانة منطقة عسير ممثلة بإدارة القسم النسوي وبالتعاون مع لجنة سيدات الاعمال للمشاغل ومراكز التجميل بالغرفة التجارية الصناعية بمدينة أبها بهدف التوعية بأهمية المحافظة المستمرة على جمال المنشأة من الخارج والداخل والمشاركة من قبل أصحاب المنشآت مع الأمانة لتحقيق اهداف تحسين البيئة والمحافظة عليها.

وسيتيح هذا البرنامج الفرصة لمشاركة جميع الصالونات والمشاغل النسائية بمنطقة عسير في هذا المشروع، ويسعى كذلك الى تبادل الخبرات في كيفية استمرارية عمليات النظافة والتزيين لمداخل ومخارج المنشأة.

وتحددت للبرنامج الية تنفيذ حملة من خلال تصميم برشورات بـ ( جمال منشأتي ) متضمنا جميع عناصر المبادرة وأهدافها ، ونشره بالموقع الالكتروني لأمانة منطقة عسير للاستفادة من قنوات التواصل الاجتماعي لسيدات الاعمال إضافة الى توثيق أفكار سيدات الاعمال ومخرجاتهن بموقع الأمانة، كما يدخل ضمن آليات هذا البرنامج زيارات للمشاغل التي تم اختيارها عشوائيا وسيتم تقييمها عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

وتوقعت امانة عسير بأن المبادرة ستسهم في تحسين البيئة وتشجيع ملاك تلك المنشآت على المحافظة المستمرة بجمال منشآتهم الى جانب ظهور أفكار جديدة لتدعم بذلك العناصر الجمالية بالمنشآت المستهدفة.

الجدير بالذكر فإن الأمانة اشترطت على المنشآت الراغبة في المشاركة بمبادرة (جمال منشأتي) عدم إعاقة المارة او استغلال مواقف السيارات وضمان استمرارية جمال المنظر و المحافظة عليه و عدم هدر المياه او تشويه المنظر العام للطرقات مشددة بأن كل منشأة ستكون مسؤولة عن نظافة موقعها الخارجي و الا سيطبق بحقها النظام حسب لائحة الغرامات والجزاءات البلدية .

روابط ذات صلة

أمانة عسير تسحب قرعة بطولة “مونديال عسير ” والانطلاق 15 شوال

أمانة عسير تسحب قرعة بطولة “مونديال عسير ” والانطلاق 15 شوال
جمعية تحفيظ القران بعسير في زيارة ” بر أبها “

جمعية تحفيظ القران بعسير في زيارة ” بر أبها “
أمير عسير يقلد عدداً من الضباط رتبهم الجديدة

أمير عسير يقلد عدداً من الضباط رتبهم الجديدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*