229 جراحة بدانة خلال عام 2018 وأكثر من 11 ألف مراجع لعيادات القلب والسمنة والأورام

المناطق - الجوف

استقبلت عيادات القلب والأورام وأمراض البدانة بالعيادات الخارجية 11181 مراجعا مراجعة خلال عام 2018 , حيث بلغ عدد مراجعي ومراجعات عيادة الأورام 546 شخص وعيادة البدانة 1589 وعيادة القلب 9046 شخص .

وأجرت الفرق الطبية بوحدة القسطرة القلبية 103 عملية قسطرة استكشافية و 89 قسطرة علاجية وتم ولله الحمد تركيب 122 دعامة قلبية إضافة إلى إجراء 9 تدخلات جراحية لجلطات قلبية , كما أجريت في وحدة السمنة 229 عملية بدانة .

وقد شهد المستشفى خلال العام المنصرم نقلة نوعية بالخدمات والرعاية الصحية المقدمة لسكان محافظة الطائف من خلال المشاريع التطويرية أو المشاريع التحسينية التي تم إنجازها من وحدة جراحة البدانة ووحدة القسطرة القلبية وقسم الطوارئ وجهاز الخدمة الذاتية إضافة إلى المشاريع الجاري تنفيذها من مركز للأورام ومركزا للعيون وقسم العناية المركزة وخدمة الموظف الشامل وهو ما يعزز دور المستشفى كمستشفى مرجعي وتخصصي اعتمد خلالها كثير من التخصصات الطبية كمركز تدريب وما أخرها إلا الاعتراف بتخصص جراحة المخ والأعصاب كتخصص نادر ودقيق , كما يعزز حصول المستشفى على شهادة الاعتماد للمنشآت الصحية سباهي من جودة وكفاءة الخدمات الصحية والرعاية الطبية المقدمة بالمستشفى بكافة التخصصات .