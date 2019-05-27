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الجامعة الإسلامية تستضيف منسوبي “طيبة للإعاقة الحركية” ضمن مبادرة “خير أمة”

الجامعة الإسلامية تستضيف منسوبي “طيبة للإعاقة الحركية” ضمن مبادرة “خير أمة”

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الجامعة الإسلامية تستضيف منسوبي “طيبة للإعاقة الحركية” ضمن مبادرة “خير أمة”

الجامعة الإسلامية تستضيف منسوبي “طيبة للإعاقة الحركية” ضمن مبادرة “خير أمة”
http://almnatiq.net/?p=734370
المناطق - المدينة المنورة

استضافت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة مساء الأحد (21 رمضان 1440هـ) عددًا من مسؤولي ومستفيدي جمعية طيبة للإعاقة الحركية على وجبة الإفطار الرمضانية، ضمن فعاليات مبادرة القيم والأخلاق “خير أمة” والتي أطلقتها إمارة منطقة المدينة المنورة مؤخرًا بالشراكة مع عدد من القطاعات العامة والخاصة.

وأقامت الجامعة برنامجًا للاستضافة بعنوان: “إفطارنا غير” بحضور سعادة وكيل الجامعة للتعاون الدولي والتبادل المعرفي الدكتور محمد بن فاروق عداس، ورئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور حامد الفريدي، وعدد من المسؤولين من كلا الجهتين. وتخلل البرنامج فقرات متنوعة بدأ بالاستقبال والتعارف ثم فقرة “بيننا مبدع” قبل أن يتناول الجميع وجبة الإفطار، وعقب أداء صلاة المغرب أقيمت فعاليتان تضمنت فقرة “بيننا بطل” وفقرة “بيننا عميد” وشارك فيها منسوبو الجمعية من خلال إبراز قدراتهم الإبداعية والابتكارية وتسليط الضوء على إنجازاتهم الفردية والجماعية.

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