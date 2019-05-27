“موسم العيد” يكشف عن العديد من الفعاليات والأنشطة التي تقام لأول مرة على مستوى المنطقة

المناطق - الرياض

تتواصل الاستعدادات لـ “موسم العيد” الذي ينطلق هذا العام لأول مرة بهوية موحدة وشاملة في مختلف أرجاء المملكة تحت مظلة “مواسم السعودية”، وقد صممت الهوية البصرية للموسم لتسهم في إعادة مشاعر البهجة والسعادة الخاصة بالعيد على مستوى الفرد والأسرة والحي والمجتمع، مع التركيز على إبراز المشاعر الإنسانية المشتركة المرتبطة بالعيد، ودورها في توحيد قلوب وعواطف الشعوب خلال الاحتفاء بهذه المناسبة الدينية في مختلف أرجاء العالم الإسلامي.

وضم برنامج “موسم العيد” جملة من الأنشطة والفعاليات التي تسعى لتلبية مختلف شرائح المجتمع في مناطق المملكة كافة، مع التركيز على ٦ مدن رئيسية هي: “الرياض، جدة، المدينة المنورة، المنطقة الشرقية، الأحساء، الطائف”، وذلك عبر ٣ محاور رئيسية، هي: “اللمة والمحبة، السعادة والبهجة، المتعة والاحتفال”.

وكشف الناطق الإعلامي في “موسم العيد” المزيد من التفاصيل حول الفعاليات المعتمدة في “هذا العيد”، حيث يتركز العمل على تعزيز “أواصر المحبة” في أكثر من اتجاه، يشمل تعاون مجموعة كبيرة من المطاعم والفنادق لتقديم عروضها المميزة والخاصة بإفطار العيد، بالإضافة إلى استقبال مجموعة من المولات “المراكز التجارية” لروادها على مدار ٢٤ ساعة خلال أيام العيد للاستمتاع بالمطاعم والمقاهي والمناطق الترفيهية والعروض المميزة وصالات السينما، كما تم إقرار تجربة “خيمة العيد” هذا العام في منطقة الرياض والتي تتوزع في عدد من الأحياء لاستقبال الأهل والاقارب والأصدقاء وإعادة التفاعل والعادات الاجتماعية الجميلة على مستوى الأسر وسكان الحي، كما تشمل الفعاليات الكرنفالية في مدن العيد “الحدائق العامة”. أما على صعيد نشر مظاهر “السعادة والبهجة” فقد تم إقرار الألعاب النارية والشوارع المزينة بالأضواء المتناسقة مع هوية الموسم، إضافة إلى إنتاج مجموعة من الأغاني الخاصة بموسم العيد.

ويبرز في هذا العيد العمل الكبير لترسيخ أجواء “المتعة والاحتفال” عبر العديد من الفعاليات، ومنها إحياء الفن المسرحي عبر عدد من المسرحيات الكوميدية بمشاركة نجوم المسرح على المستوى الخليجي والعربي، كما سيتم -ولأول مرة في المملكة والمنطقة- تقديم عدد من العروض العالمية الشهيرة، بالإضافة إلى عروض السيرك الأكبر والأشهر على مستوى العالم، كما ألمح المصدر إلى مزيد من المفاجآت التي سيتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة عبر حسابات “موسم العيد” الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي وموقع مواسم السعودية www.Saudiseasons.com