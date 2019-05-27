المركز الوطني للقياس يتيح التسجيل في اختبار القدرة المعرفية

المناطق - الرياض

أوضح المتحدث الرسمي، مدير الاتصال والإعلام والعلاقات في المركز الوطني للقياس إبراهيم الرشيد أن اختبار القدرة المعرفية هو أحد المقاييس التي يقدمها المركز لعدد من الجهات الحكومية للمفاضلة على الوظائف. ويقيس الاختبار مجموعة من القدرات المعرفية التي يمتلكها الفرد لإدراك وفهم العلاقات بين الأشياء والأحداث.

ويتكون الاختبار من أربع قدرات رئيسة، هي: القدرة اللفظية، والقدرة الكمية، والقدرة الاستدلالية، والقدرة المكانية. ولا يعتمد الاختبار اعتمادًا مباشرًا على مراجع أو مقررات دراسية محددة؛ وإنما يعتمد على الحصيلة الثقافية والتجارب الحياتية المتراكمة للفرد.

وبين الرشيد أن المركز يتيح حاليًّا التسجيل في الاختبار للمرشحين للوظائف التي أعلنتها وزارة العدل، وكذلك لمن يرغب في دخول الاختبار. وأضاف إن الاختبار سيعقد للمتقدمين خلال الفترة 28 – 30 شوال 1440هـ، أما المتقدمات فسيكون خلال الفترة 28 شوال إلى 2 ذي القعدة 1440هـ وذلك عبر (65) مقرًّا في جميع مدن المملكة.